Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Dortmund: Entführung in Gevelsberg am 12.3.2026 - Öffentlichkeitsfahndung

Gevelsberg/Dortmund (ots)

Öffentlichkeitsfahndung mit Foto nach Geiselnahme in Gevelsberg - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Geiselnahme am 12. März 2026 in Gevelsberg fahndet die Polizei nach einer männlichen Person. Der Tatverdächtige ist etwa 172 cm groß, wiegt rund 75 kg und hat eine kräftige, athletische Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Basecap.

Nach derzeitigem Stand könnte der Mann im Besitz einer scharfen Schusswaffe sein. Zudem ist er der Polizei als gewaltbereit bekannt. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Person anzusprechen oder eigenständig festzuhalten.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/198332

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110, über die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter 0231/132-7441 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Identität des Tatverdächtigen ist der Polizei bekannt.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6234671 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6235572

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