Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug zum Nachteil älterer Menschen

Hattingen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Täter, der sich am 25.04.2025 als Sparkassenmitarbeiter ausgegeben und um EC-Karten und PIN-Nummern der Geschädigten gebeten hat. Der Tatverdächtige kam gegen 17 Uhr zu der 88-Jährigen und dem 87-Jährigen aus Hattingen nach Hause und nahm beide EC-Karten plus die PIN-Nummern mit. Nach kurzer Zeit ist der Hattingerin der Betrug aufgefallen und sie rief die Polizei. Trotz zeitnaher Sperrung der Karten konnte ein mittlerer vierstelliger Betrag abgehoben werden. Deswegen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Person machen? Ein Bild findet sich im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/198352

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