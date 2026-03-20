Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Gemeinsame Kontrollen zwischen Polizei und Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026 fand eine Kontrolle in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeitenden des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Kreises statt. An der Hagener Straße in Gevelsberg standen die eingesetzten Kräfte ab 06:00 Uhr und konnten insgesamt 14 Fahrzeuge eingehend überprüfen. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bezüglich vorhandener Kühlketten, Sauberkeit und Hygienevorschriften sowie Ladungssicherung, Ausrüstung der Fahrerinnen und Fahrer/des Fahrzeugs und sonstige Verstöße.

Aus Sicht der Polizei wurden bei drei Fahrzeugen mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Hierbei handelte es sich um Verstöße der Sozialvorschriften. Aus Sicht des Kreisveterinäramtes wurden drei Fahrzeuge beanstandet. Es handelte sich hierbei unter anderem um Verstöße gegen die Kühlketten-Verordnung.

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