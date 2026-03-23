Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter stehlen Bargeld

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße Am Brasberg kam es zwischen dem 20. März, 16:00 Uhr und dem 21. März, 16:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Kindertagesstätte. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Zusätzlich beschädigten sie eine Zwischentür um in weitere Räume zu gelangen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell