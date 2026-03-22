Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Fußgängerin leicht bei Zusammenstoß mit PKW verletzt
Herdecke (ots)
Am 21.03.2026 gegen 19:45 Uhr kam es Am Berge in Herdecke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin, bei dem die 32 Jährige Fußgängerin aus Herdecke leicht am Arm verletzt wurde. Ein 19 Jahre alter Wuppertaler hatte die Frau im Vorbeifahren in dem verkehrsberuhigten Bereich mit dem Außenspiegel seines PKW touchiert und seine Fahrt zunächst fortgesetzt. Ein Zeuge sprach den Fahrzeugführer an, sodass dieser kurz darauf anhielt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Führerschein des PKW- Fahrers zur Fahndung ausgeschrieben war und sichergestellt werden musste. Die Fußgängerin suchte zur weiteren Behandlung einen Arzt auf. (ASC)
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