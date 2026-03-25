Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Kradfahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit Pkw

Herdecke (ots)

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße am 24.03.2026, gegen 15:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der 65-jährige aus Witten mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson in Fahrtrichtung Herdecke unterwegs. Im Rahmen eines Bremsvorgangs verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke Ford. Die 69-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw in Richtung Wetter unterwegs. Der Wittener stürzte durch die Kollision zu Boden und kam verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

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