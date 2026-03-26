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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: 30-jähriger mit der Verdacht des Kokainkonsums unterwegs_ Blutprobe genommen.

Schwelm (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Talstraße wurde ein 30-jähriger Schwelmer mit seinem PKW der Marke Tesla am 25. März gegen 19:00 Uhr angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Schwelmer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte dies. Der Test zeigte den Konsum von Kokain an. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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