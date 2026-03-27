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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zusammenarbeit mit anderen Behörden der Verkehrssicherheitsarbeit Integrative Verkehrskontrollen

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026 fand in den Morgenstunden auf der Brantener Straße integrative Verkehrskontrollen mit der Bezirksregierung Arnsberg statt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. Sozialverschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie Ausrüstung Fahrer/Fahrzeug und sonstige Verstöße.

Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge eingehend überprüft.

Bei zwei Fahrzeugen wurden Verstöße geahndet.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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