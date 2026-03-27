Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zusammenarbeit mit anderen Behörden der Verkehrssicherheitsarbeit Integrative Verkehrskontrollen

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026 fand in den Morgenstunden auf der Brantener Straße integrative Verkehrskontrollen mit der Bezirksregierung Arnsberg statt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. Sozialverschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie Ausrüstung Fahrer/Fahrzeug und sonstige Verstöße.

Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge eingehend überprüft.

Bei zwei Fahrzeugen wurden Verstöße geahndet.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung.

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