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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße
Unfall mit Radfahrerin

Coesfeld (ots)

Ein 88-jähriger Autofahrer aus Senden befuhr am 14.04.2026, gegen 14. Uhr die Gartenstraße in Senden in Fahrtrichtung Senden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte er mit einer auf dem Fahrradüberweg fahrenden und von links kommenden 73-jährigen Radfahrerin aus Senden. Die Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.04.2026 – 16:30

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