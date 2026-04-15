Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 13.04.2026, 15.30 Uhr bis 14.04.2026, 17.30 Uhr, den auf dem Edeka - Parkplatz in Lüdinghausen, Seppenrade (Dülmener Straße) geparkten schwarzen Volvo einer 53-jährigen Lüdinghauserin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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