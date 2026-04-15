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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 13.04.2026, 15.30 Uhr bis 14.04.2026, 17.30 Uhr, den auf dem Edeka - Parkplatz in Lüdinghausen, Seppenrade (Dülmener Straße) geparkten schwarzen Volvo einer 53-jährigen Lüdinghauserin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.04.2026 – 16:30

    POL-COE: Nordkirchen, Droste-Hülshoff-Straße/Einbrecher erbeuten Tresor

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter drangen in ein freistehendes Einfamilienhaus in Nordkirchen ein. Hierzu hebelten sie am Dienstag (14.04.) zwischen 09:20 Uhr und 11:00 Uhr ein Fenster aus. Die durchsuchten das Haus und entwendeten einen Tresor, indem sich unter anderem Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr befanden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. ...

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  • 14.04.2026 – 08:59

    POL-COE: Coesfeld, Grenzweg / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 11.04.2026, 17.30 Uhr bis 13.04.2026, 07.30 Uhr den auf dem Grenzweg in Coesfeld geparkten grauen VW eines 53-jährigen Legdener und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

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