POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße
Unfallflucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 13.04.2026, 15.30 Uhr bis 14.04.2026, 17.30 Uhr, den auf dem Edeka - Parkplatz in Lüdinghausen, Seppenrade (Dülmener Straße) geparkten schwarzen Volvo einer 53-jährigen Lüdinghauserin und flüchtete.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.
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