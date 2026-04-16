POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Aufbruch eines Automaten - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 14.04.2026 auf den 15.04.2026 einen Automaten an einer Tankstelle an der Dülmener Straße auf. Hierzu schlugen sie an zwei Stellen die Plexiglasscheibe ein und entwendeten zwei "Mystery-Pakete" (Wert jeweils 10 Euro) mit unbekanntem Inhalt aus dem Automaten.
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