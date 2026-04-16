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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Aufbruch eines Automaten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 14.04.2026 auf den 15.04.2026 einen Automaten an einer Tankstelle an der Dülmener Straße auf. Hierzu schlugen sie an zwei Stellen die Plexiglasscheibe ein und entwendeten zwei "Mystery-Pakete" (Wert jeweils 10 Euro) mit unbekanntem Inhalt aus dem Automaten.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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