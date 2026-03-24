Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in einer 10KV Trafostation mit anschließendem Stromausfall

Wuppertal (ots)

Am 24.03.2026 um 17:30 Uhr ging in der gemeinsamen Leitstelle der Feuerwehren Solingen und Wuppertal ein Notruf wegen eines Brands in einer Trafostation im Bereich der Horather Straße im Wuppertaler Ortsteil Dönberg ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Eine 10-kV-Anlage der Wuppertaler Stadtwerke war in Brand geraten. Die Wuppertaler Stadtwerke wurden ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert. Der Brand wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit CO² als Löschmittel erfolgreich bekämpft. Eine Überprüfung durch die Stadtwerke ergab, dass die Anlage in Teilen zerstört war. Eine Wiederentzündung konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Somit wurde die Anlage selbst vom Stromnetz getrennt und die angeschlossenen Haushalte wurden abgeschaltet. Während dieses Zeitraums stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Nach Abschluss dieser Maßnahme konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Die Stadtwerke bemühen sich, möglichst viele Haushalte wieder an die Stromversorgung anzuschließen. Derzeit sind noch ca. 1.000 Haushalte von dem Stromausfall betroffen. Aus diesem Grund hat die Feuerwehr Wuppertal am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Dönberg, Horather Str. 186, eine Notrufmeldestelle eingerichtet. Hier können sich die Anwohnerinnen und Anwohner im Notfall weitere Informationen einholen. Die Wuppertaler Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens.

Vor Ort waren ein Führungsdienst, der Löschzug der Hauptfeuer- und Rettungswache, zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Dönberg, ein Spezialfahrzeug und der Rettungsdienst.

Während des gesamten Einsatzes war die Horather Straße für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Zur Brandursache wird auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen.

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