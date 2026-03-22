Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute gegen 12:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Tunnelstraße gerufen. Erste Meldungen ließen darauf schließen, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden könnten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es intensiv auf zwei Balkonen im ersten und zweiten Obergeschoss. Das Feuer griff bereits durch die geborstenen Scheiben auf beide Wohnungen sowie das darüberliegende dritte Obergeschoss über. Mehrere Personen machten sich zur Straße hin bemerkbar; einige hatten sich bereits selbst in Sicherheit bringen können. Die gefährdeten Personen wurden umgehend aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Das Feuer konnte mit insgesamt drei Strahlrohren zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden - zunächst von außen und im weiteren Verlauf von innen. Insgesamt wurden neun Personen vom Rettungsdienst gesichtet und betreut, zwei davon mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Zwei Wohnungen sind durch Feuer und Rauch unbewohnbar. Die Bewohner einer Wohnungen mussten daher vorläufig in einer Notunterkunft untergebracht werden. Vor Ort waren insgesamt zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache Barmen von einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

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