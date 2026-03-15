Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kellerbrand in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagnachmittag um 16:36 Uhr zu einem Kellerbrand an der Uellendahler Straße alarmiert. Bei Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus einem Kellerfenster. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da der direkte Weg zum Brandherd durch gelagerte Güter verstellt war. Es brannten mehrere Akkus und Fahrzeugbatterien. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass durch eine Verbindung eines Heizungsschachtes, der Holzfußboden in der darüberliegenden Erdgeschosswohnung ebenfalls in Brand geraten war. Dies verzögerte die Löschmaßnahmen zusätzlich. Da alle Wohnungen im Haus verraucht waren, mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund der Beschädigungen der Leitungen im Keller, wurde von den Wuppertaler Stadtwerken die Stromversorgung abgeschaltet. Die Bewohner wurden während des Einsatzes in einem Bus der WSW betreut. Nach dem Einsatz konnten alle bei Familie und Freunden untergebracht werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Uellendahler Straße, war für den Zeitraum des Einsatzes, im betroffenen Bereich komplett gesperrt. Gegen 20:45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

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