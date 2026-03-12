Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung 2 05:44 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Der Einsatz der Feuerwehr Wuppertal am Schwabenweg läuft weiterhin. Die intensiven Löschmaßnahmen zeigen Wirkung, der Brand ist jedoch weiterhin nicht unter Kontrolle.

Der Brandrauch wurde durch die vorherrschenden Winde insbesondere in die Bereiche Unterbarmen, Rott, Klingelholl, Sedansberg und Wichlinghausen getragen. Dort ist eine intensive Geruchsbelästigung wahrnehmbar. In diesem Bereich sind ab sofort Warnfahrzeuge der Feuerwehr unterwegs, um die Anwohner zu informieren.

Die Messungen der Feuerwehr ergeben weiterhin keine bedenklichen Konzentrationen von Schadstoffen.

Weitere Informationen zum Einsatz folgen.

