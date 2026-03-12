PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung 1 04:32 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich weiterhin mit einem Großaufgebot beim Brand des Rettungswachen-Standortes der Malteser am Schwabenweg im Einsatz. Eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude wird durch sogenannte Riegelstellungen verhindert.

Die Warnung der Bevölkerung mittels Gefahreninformation wurde ausgeweitet, da sich die Geruchsbelästigung großflächig im Tal ausgebreitet hat. Durch Messfahrzeuge der Feuerwehr werden laufend Messungen im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei konnten bislang keine bedenklichen Konzentrationen von Schadstoffen festgestellt werden. Sollte sich die Lage ausweiten, wird erneut gewarnt.

Aufgrund des Einsatzes sind die Straßen Ostersbaum, Rudolfstraße und Schwesternstraße voll gesperrt.

Weitere Informationen zum Einsatz folgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 03:13

    FW-W: Erstmeldung 03:11 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich derzeit mit einem Großaufgebot am Schwabenweg in Wuppertal-Ostersbaum im Einsatz. Dort brennt der Rettungswachen Standort des Malteser Hilfsdienstes in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr wurde hierzu um 23:37 Uhr alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden bereits einen ausgedehnten Brand vor und ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:44

    FW-W: Feuer in Tapetenfabrik

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend ein Feuer in der Tapetenfabrik Erfurt & Sohn KG im Stadtteil Beyenburg erfolgreich bekämpft. Die Brandmeldeanlage löste kurz nach 21 Uhr aus. Es brannte eine Papierproduktionsanlage. Die Sprinkleranlage und erste Löschmaßnahmen der Belegschaft verhinderten, dass das Feuer sich großflächiger ausbreitete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal löschten die Maschine vollständig. Unter dem Dach des betroffenen ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 07:24

    FW-W: Angebranntes Essen sorgt für nächtlichen Einsatz der Feuerwehr

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr wurde am späten Freitagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in den Hacklandweg alarmiert. Dieser stellte sich nach dem Eintreffen der Feuerwehr als angebranntes Essen heraus. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Kontrolle in die Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren