Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung 1 04:32 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich weiterhin mit einem Großaufgebot beim Brand des Rettungswachen-Standortes der Malteser am Schwabenweg im Einsatz. Eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude wird durch sogenannte Riegelstellungen verhindert.

Die Warnung der Bevölkerung mittels Gefahreninformation wurde ausgeweitet, da sich die Geruchsbelästigung großflächig im Tal ausgebreitet hat. Durch Messfahrzeuge der Feuerwehr werden laufend Messungen im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei konnten bislang keine bedenklichen Konzentrationen von Schadstoffen festgestellt werden. Sollte sich die Lage ausweiten, wird erneut gewarnt.

Aufgrund des Einsatzes sind die Straßen Ostersbaum, Rudolfstraße und Schwesternstraße voll gesperrt.

Weitere Informationen zum Einsatz folgen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell