Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Abschlussmeldung 14:50 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr hat ihren Großeinsatz am Schwabenweg nach rund 15 Stunden beendet. Die Einsatzstelle wurde kurz vor 15 Uhr an die Polizei übergeben. In der Spitze waren 110 Einsatzkräfte zeitgleich vor Ort. Der Rettungswachen-Standort des Malteser Hilfsdienstes ist großenteils ausgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 23:45 am Einsatzort eintraf, brannten mehrere Teile des Gebäudekomplexes. Die Flammen und der Rauch waren weithin zu sehen. In dem Gebäude befand sich niemand, so gab es auch keine Verletzten. Eine Halle mit Fahrzeugen, Büro- und Sozialräume wurden völlig zerstört. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf umliegende Gebäude übergriff. So blieb eine weitere Fahrzeughalle der Malteser-Wache verschont. Ein Wohnhaus hinter dem Komplex wurde vorsichtshalber evakuiert, die sechs Bewohner konnten sich in einem Bus der WSW aufhalten. Der starke Rauch war in vielen Teilen Wuppertals deutlich zu riechen. Die Bevölkerung wurde über die NINA-Warn-App und in den stark betroffenen Stadtteilen östlich der Einsatzstelle auch mit Lautsprecherdurchsagen informiert. Eine Gefahr für die Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt, es wurden keine Schadstoffe gemessen. Am frühen Morgen hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht. Bis in den Nachmittag bekämpften sie mehrere Glutnester unter der Dachkonstruktion. Wertvolle Hilfe leistete dabei die Feuerwehr Dortmund, die ihren Teleskopmast zur Verfügung stellte. Die Polizei wird nun versuchen, die Brandursache und die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Am frühen Abend wird die Feuerwehr Wuppertal den Brandort zur Sicherheit noch einmal in Augenschein nehmen.

