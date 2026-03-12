Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung 3 07:20 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Der Brand am Rettungswachen-Standort der Malteser konnte zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten, bei denen noch Glutnester abgelöscht werden. Dies wird noch den Morgen über andauern.

Die Rauchentwicklung ist durch den Löscherfolg deutlich zurückgegangen und in der Folge auch die Geruchsbelästigung im Stadtgebiet. Die Warnung der Bevölkerung mittels Warnfahrzeugen wurde deshalb soeben eingestellt.

Die Einsatzkräfte vor Ort werden nun sukzessive reduziert.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell