FW-W: Folgemeldung 3 07:20 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Der Brand am Rettungswachen-Standort der Malteser konnte zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten, bei denen noch Glutnester abgelöscht werden. Dies wird noch den Morgen über andauern.

Die Rauchentwicklung ist durch den Löscherfolg deutlich zurückgegangen und in der Folge auch die Geruchsbelästigung im Stadtgebiet. Die Warnung der Bevölkerung mittels Warnfahrzeugen wurde deshalb soeben eingestellt.

Die Einsatzkräfte vor Ort werden nun sukzessive reduziert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

  • 12.03.2026 – 05:45

    FW-W: Folgemeldung 2 05:44 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

    Wuppertal (ots) - Der Einsatz der Feuerwehr Wuppertal am Schwabenweg läuft weiterhin. Die intensiven Löschmaßnahmen zeigen Wirkung, der Brand ist jedoch weiterhin nicht unter Kontrolle. Der Brandrauch wurde durch die vorherrschenden Winde insbesondere in die Bereiche Unterbarmen, Rott, Klingelholl, Sedansberg und Wichlinghausen getragen. Dort ist eine intensive ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 04:33

    FW-W: Folgemeldung 1 04:32 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich weiterhin mit einem Großaufgebot beim Brand des Rettungswachen-Standortes der Malteser am Schwabenweg im Einsatz. Eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude wird durch sogenannte Riegelstellungen verhindert. Die Warnung der Bevölkerung mittels Gefahreninformation wurde ausgeweitet, da sich die ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 03:13

    FW-W: Erstmeldung 03:11 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich derzeit mit einem Großaufgebot am Schwabenweg in Wuppertal-Ostersbaum im Einsatz. Dort brennt der Rettungswachen Standort des Malteser Hilfsdienstes in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr wurde hierzu um 23:37 Uhr alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden bereits einen ausgedehnten Brand vor und ...

    mehr
