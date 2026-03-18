FW-W: Feuerwehr löscht brennende Garage

Wuppertal (ots) - Der Brand am Rettungswachen-Standort der Malteser konnte zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten, bei denen noch Glutnester abgelöscht werden. Dies wird noch den Morgen über andauern. Die Rauchentwicklung ist durch den Löscherfolg deutlich zurückgegangen und in der Folge auch die Geruchsbelästigung ...

mehr