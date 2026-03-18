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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr löscht brennende Garage

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 18.03.2026 gegen 19:34 Uhr zu einer brennenden Garage im Stadtteil Langerfeld gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einer freistehenden Garage. Diese wurde mittels hydraulischen Rettungsgeräts gewaltsam geöffnet. Die darin brennenden Gegenstände konnten durch einen Trupp unter Atemschutz zügig abgelöscht werden. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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