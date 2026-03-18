FW-W: Feuerwehr löscht brennende Garage
Wuppertal (ots)
Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 18.03.2026 gegen 19:34 Uhr zu einer brennenden Garage im Stadtteil Langerfeld gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einer freistehenden Garage. Diese wurde mittels hydraulischen Rettungsgeräts gewaltsam geöffnet. Die darin brennenden Gegenstände konnten durch einen Trupp unter Atemschutz zügig abgelöscht werden. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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