Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, L835/ Tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Einen tödlichen Verkehrsunfall gab es am Mittwoch (15.04.26) an der L835 in Lüdinghausen. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 13.50 Uhr ein 80-jähriger Lüdinghauser in seinem Krankenfahrstuhl aus Richtung Nordkirchen kommend unterwegs. Als er die Selmer Straße querte, um in Richtung Tüllinghof weiterzufahren, kam es zur Kollision mit einem Lkw, der aus Richtung Lüdinghausen unterwegs war. Der Senior erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 66-jährige Lkw-Fahrer aus Meißen blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster und ein Gutachter unterstützten bei der Spurensicherung. Die L835 und die L810 waren während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell