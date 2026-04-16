POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz
Unfallflucht - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.04.2026, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 21.25 Uhr, den am Faianus-Kirchplatz in einer Parktasche geparkten grauen Mercedes Benz eines 68-jährigen Halters aus Warngau und flüchtete.
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