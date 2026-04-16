Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, L555, Midlich, Sunderstiege/Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

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Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L555 in Osterwick in Höhe des Abzweigs Midlich (K32) wurden am Mittwochabend (15.04.) vier Menschen verletzt. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger Rosendahler, mit seinem Auto die L555 von der Sunderstiege kommend in Fahrtrichtung K32 zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Auto einer 18-jährigen aus Dorsten. Diese war auf der L555 in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde die Dorstenerin gegen einen stehenden Lkw geschleudert. Der Fahrer, ein 43-jähriger aus Bramsche, wollte aus der K32 nach links auf die L555 in Fahrtrichtung Rosendahl abbiegen. Der Rosendahler, die Dorstenerin sowie zwei Beifahrer der Dorstenerin, eine 18-Jährige aus Nottuln und ein 17-Jähriger aus Coesfeld, verletzten sich bei dem Unfall, Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der 43-jährige aus Bramsche blieb unverletzt. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme bis 00:20 Uhr komplett gesperrt.

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