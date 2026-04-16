PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, L555, Midlich, Sunderstiege/Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, L555, Midlich, Sunderstiege/Vier Verletzte bei Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L555 in Osterwick in Höhe des Abzweigs Midlich (K32) wurden am Mittwochabend (15.04.) vier Menschen verletzt. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger Rosendahler, mit seinem Auto die L555 von der Sunderstiege kommend in Fahrtrichtung K32 zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Auto einer 18-jährigen aus Dorsten. Diese war auf der L555 in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde die Dorstenerin gegen einen stehenden Lkw geschleudert. Der Fahrer, ein 43-jähriger aus Bramsche, wollte aus der K32 nach links auf die L555 in Fahrtrichtung Rosendahl abbiegen. Der Rosendahler, die Dorstenerin sowie zwei Beifahrer der Dorstenerin, eine 18-Jährige aus Nottuln und ein 17-Jähriger aus Coesfeld, verletzten sich bei dem Unfall, Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der 43-jährige aus Bramsche blieb unverletzt. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme bis 00:20 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 09:54

    POL-COE: Senden, Gartenstraße / Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

    Coesfeld (ots) - Ein 26-jähriger Autofahrer aus Senden befuhr am 15.04.2026, gegen 14.45 Uhr, die Gartenstraße in Senden. Er beabsichtigte auf ein dortiges Grundstück einzubiegen. Ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Senden befuhr zu diesem Zeitpunkt parallel zum Autofahrer den dortigen Radweg. Beim Einbiegen auf das Grundstück kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 85-Jährige stürzte und ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 09:38

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz / Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.04.2026, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 21.25 Uhr, den am Faianus-Kirchplatz in einer Parktasche geparkten grauen Mercedes Benz eines 68-jährigen Halters aus Warngau und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140201. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 09:22

    POL-COE: Coesfeld, Meinertstraße / Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.04.2026, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.55 Uhr, den in einer Parkbox an der Meinertstraße in Coesfeld geparkten weißen Ford Fiesta einer 42-jährigen Coesfelderin und flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren