POL-COE: Coesfeld, Wahrkamp/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Am Wahrkamp sind Unbekannte am Freitag (17.04.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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