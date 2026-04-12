Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 10.04.2026 bis 12.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von zwei E-Scootern

Varel - Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 15,30 Uhr, wurden zwei E-Scooter in der Windallee entwendet. Beide waren mit einem Schloss versehen und mit einander verbunden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen

Haufriedensbruch/Diebstahl in Varel

Varel- In der Nacht von Freitag zu Samstag, betritt eine weibliche Person in der Max-Pechstein-Straße widerrechtlich ein Grundstück und begibt sich zielstrebig zu einem geparkten Pkw. Der unverschlossene Pkw wird durchsucht. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen. Die Tat wurde mit einer Kamera aufgezeichnet. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Straße Am Sande in Dangastermoor. Hier wurde eine Garagenfernbedienung aus einem unverschlossenen, am Fahrbahnrand, geparkten Pkw entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können oder vielleicht persönlich betroffen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel-

Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 12.00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße einen 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Motorradfahrer entzieht sich einer Kontrolle Spohle/Varel Eine wilde Verfolgungsjagt lieferte sich die Polizei mit einem Motorradfahrer. Dieser fiel schon einer Zeugin in Spohle im Ammerland auf, als er diese nur auf dem Hinterrad fahrend überholte und schließend ausbremste. Im Bereich Altjührden wurde das Motorrad von einer Funkstreifewagenbesatzung gesichtet. Das Anhaltesignal wurde ignoriert. Bei der anschließenden Flucht durch Bramloge und Obenstrohe betrug die gefahrene Geschwindigkeit bis zu 160 km/h. Andere Fahrzeuge wurden vom Motorradfahrer rücksichtslos im Kurvenbereich überholt. Im Verlauf der Verfolgung über eine landwirtschaftliche Nutzfläche, ließ der Fahrer im Brunsdamm das Motorrad zurück und flüchtete anschließend fußläufig über eine Wiese, wo er schließlich gestellt werden konnte. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Motorrad technische Veränderungen vorgenommen wurden und es aufgrund des Gesamtzustandes nicht für den Verkehr geeignet ist. Zudem verfügt der 23-jährige Ammerländer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Führerschein und das Motorrad des Beschuldigten wurden beschlagnahmt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Varel- Im Rahmen von Streitigkeiten auf dem Vareler Frühlingsfest führte am Freitagabend ein 37-jähriger Vareler verbotswidrig ein Einhandmesser in der Hosentasche mit sich. Das Messer wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Vareler eingeleitet.

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