Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 10.04.2026 bis 12.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Jever

Verkehrsunfallflucht in Jever

Am 11.04.2026, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:56 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (Opel Astra, SG-Kennung) auf dem öffentlichen Parkplatz Am Schloßplatz 3 in Jever.

Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Schwerer Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Roffhausen

Am 11.04.2026, gegen 07:00 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Bereich eines Waldstücks, angrenzend an den Birkenweg in Schortens, OT-Grafschaft aufgefunden habe.

Ermittlungen ergaben, dass der Automat mutmaßlich in der Nacht vom 10.04.2026 auf den 11.04.2026 gewaltsam von einer Gaststätte in der Stettiner Straße 13, Schortens, OT-Roffhausen entwendet worden ist.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sande

Körperverletzungen in Diskothek in Sande

In der Nacht vom 11.04.2026 auf den 12.04.2026 kam es zu zwei Körperverletzungen in einer Diskothek in der Weserstraße in Sande.

Am 11.04.2026, gegen 23:00 Uhr, wurde einem 18-jährigen Besucher der Diskothek im Toilettenbereich in das Gesicht geschlagen. Eine Gruppe von drei jungen Männern passierte ihn in diesem Bereich und im Vorbeigehen schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht.

Der Täter entfernte sich unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Am 12.04.2026, gegen 01:40 Uhr, wurde einem 25-Jährigen im Innenbereich der Diskothek ein Faustschlag gegen den Kiefer versetzt.

Der 23-jährige Täter wurde im Nahbereich angetroffen.

Wangerland

Verkehrsunfall mit Verletzten im Wangerland

Am 11.04.2026, gegen 21:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Kurvenverlaufs des Minser Osteraltendeichs im Wangerland.

Ein Audi A6 kam in diesem Bereich, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei schlechten Sicht und Wetterverhältnissen, von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam anschließend in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Zunächst entfernten sich die Fahrzeuginsassen vom Unfallort.

Nach Eintreffen der Polizei aus Jever konnten die beiden Männer jedoch im Nahbereich festgestellt werden. Die 21- und 27-Jährigen Männer machten zweifelhafte Angaben zur Eigenschaft des Fahrzeugführers zum Unfallzeitpunkt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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