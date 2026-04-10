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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schützen Sie sich vor Diebstahl! Kostenlose Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung auf dem Vareler Frühlingsfest - Nutzen Sie das kostenlose Angebot!

Varel (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, wird auf dem Frühlingsfest in Varel wieder die kostenlose Fahrradcodierung in dem Zeitraum von 11:00 h - 17:00 h angeboten. An diesem Tag werden Mitglieder der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde auf dem Neumarktplatz, vor dem Schienfatt, die Codierung, die nur an solchen Aktionstage stattfindet, durchführen. "Ergänzt wird diese Codierungsaktion mit der kostenlosen Fahrradregistrierung" erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats in Varel und betont die Wichtigkeit des Diebstahlschutzes. "Unter dem Einsatz des neuen Nadelmarkierungsgerät kann im Rahmen des Fahrrades eine Nummer eingraviert werden, anhand derer wir den Eigentümer feststellen können." Ergänzt Schnettler. "Bei Kontrollen können wir auf diese Weise sehr schnell ermitteln, ob das Fahrrad entwendet wurde; auch Fundfahrräder können sehr schnell zugeordnet werden."

Wie läuft das Ganze ab?

Die Codiernummer wird von einem Mitglied der Verkehrswacht in dem Rahmen des Fahrrades eingraviert. Der Gravurbereich wird abschließend durch eine durchsichtige Klebefolie gegen Korrosion wieder geschützt. Vor der Gravur muss eine schriftliche Einverständniserklärung durch den Eigentümer abgegeben werden. Für das Codieren der Fahrräder von Kindern und Jugendlichen ist die Erklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Codiernummer setzt sich aus einem Gemeinde- und Straßenschlüssel sowie der Hausnummer und den Initialen des Eigentümers zusammen. Sollte das Fahrrad verkauft werden oder zieht der Eigentümer um, kann das Fahrrad entweder neu codiert werden oder der neue Eigentümer kann durch einen Kaufvertrag nachweisen, dass er der berechtigte Nutzer des Fahrrades ist. "Mit der Codierung Ihres Fahrrades helfen Sie, die Zahl der Fahrraddiebstähle zu reduzieren!" betont Schnettler und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, diesen kostenlosen Service zu nutzen. "Kommen Sie zu uns und helfen Sie nicht nur Ihr Eigentum zu schützen, sondern auch den Fahrraddiebstahl zu bekämpfen."

Die nächste Fahrradcodierung findet voraussichtlich auf dem Vareler Kramermarkt am Sonntag, den 20.09.2026 von 11:00 h - 17:00 h, statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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