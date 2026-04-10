Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl und Sachbeschädigung an Kindertagesstätte
Varel (ots)
Im Zeitraum der Osterfeiertage kam es in der Rahlinger Straße in Varel zu einem Diebstahl sowie zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wasserhahn von einem Geländer. Zudem wurden ein aufgestelltes Spielgerät sowie ein Insektenhotel beschädigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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