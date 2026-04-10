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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschädigung einer Waschanlage durch Fehlbedienung

Schortens (ots)

Am 09.04.2026 um 11:19 Uhr kam es in einer Autowaschanlage im Bohlswarfer Weg in Schortens zu einer Beschädigung der Anlage. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Verursacher auf Anweisung eines Hinweisgebers mit seinem Pkw in die Waschanlage ein. Statt den Wahlhebel wie vorgesehen auf "N" zu stellen, verblieb dieser im Dauerbetrieb auf "D". Während der anschließenden Durchfahrt durch die Waschanlage kam es dadurch zu einer nicht unerheblichen Beschädigung der Anlage. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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