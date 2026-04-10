Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beschädigung einer Waschanlage durch Fehlbedienung
Schortens (ots)
Am 09.04.2026 um 11:19 Uhr kam es in einer Autowaschanlage im Bohlswarfer Weg in Schortens zu einer Beschädigung der Anlage. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Verursacher auf Anweisung eines Hinweisgebers mit seinem Pkw in die Waschanlage ein. Statt den Wahlhebel wie vorgesehen auf "N" zu stellen, verblieb dieser im Dauerbetrieb auf "D". Während der anschließenden Durchfahrt durch die Waschanlage kam es dadurch zu einer nicht unerheblichen Beschädigung der Anlage. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.
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