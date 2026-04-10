Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Varel (ots)

Am 09.04.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 15-jähriger Beschuldiger zwei Packungen Zigarettentabak im Gesamtwert von 13,50 Euro aus einem Warenregal und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, entfernte sich der Jugendliche fluchtartig aus dem Markt. Gegen den Beschuldigten bestand bereits ein Hausverbot. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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