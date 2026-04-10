PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Einkaufszentrum

Varel (ots)

Am 09.04.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 15-jähriger Beschuldiger zwei Packungen Zigarettentabak im Gesamtwert von 13,50 Euro aus einem Warenregal und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, entfernte sich der Jugendliche fluchtartig aus dem Markt. Gegen den Beschuldigten bestand bereits ein Hausverbot. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 15:41

    POL-WHV: Diebstahl von Hochspannungskabel aus Umspannwerk

    Sande (ots) - Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis 07.04.2026 kam es im Sillandweg in Sande zu einem Diebstahl von Hochspannungskabel. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt etwa 200 Meter ummanteltes Hochspannungskabel mit Kupferkern aus einem Umspannwerk. Die Kabel waren bereits auf transportable Größen gekürzt und zum Abtransport bereitgelegt. Das Gesamtgewicht wird auf etwa 1,2 ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:07

    POL-WHV: Diebstahl aus Betriebsgelände - Kabel im hohen fünfstelligen Wert entwendet

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, 10:50 Uhr, bis Dienstag, 07.04.2026, 06:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem umfriedeten Betriebsgelände in der Hannoverschen Straße in Wilhelmshaven. Auf dem Gelände wurden insgesamt sieben Container sowie eine Halle gewaltsam geöffnet und nach Diebesgut ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:33

    POL-WHV: Körperlicher Übergriff im Knochenpark

    Wilhelmshaven (ots) - Am 10.03.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich des sogenannten "Knochenparks" an der Peterstraße/Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem körperlichen Übergriff. Nach bisherigen Erkenntnissen durchquerte ein 50-jähriger Mann den Park nach einem Einkauf, als er von hinten durch drei bislang unbekannte Jugendliche angegriffen wurde. Die Täter sollen dunkel gekleidet und etwa 14 bis 16 Jahre alt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren