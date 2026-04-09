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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Hochspannungskabel aus Umspannwerk

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis 07.04.2026 kam es im Sillandweg in Sande zu einem Diebstahl von Hochspannungskabel.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt etwa 200 Meter ummanteltes Hochspannungskabel mit Kupferkern aus einem Umspannwerk. Die Kabel waren bereits auf transportable Größen gekürzt und zum Abtransport bereitgelegt. Das Gesamtgewicht wird auf etwa 1,2 Tonnen geschätzt.

Zur Durchführung der Tat dürfte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw oder Transporter, genutzt worden sein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 74490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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