Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falsche Polizeibeamte - zahlreiche Betrugsversuche im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 07.04.2026 bis 08.04.2026 kam es im Bereich Wangerland zu zahlreichen betrügerischen Anrufen bei überwiegend älteren Mitmenschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich bislang unbekannte Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Festnahmen im Nahbereich der Wohnanschriften der Angerufenen. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter, Informationen zu Wertgegenständen in den Wohnungen oder Häusern zu erlangen. Teilweise wurden gezielt persönliche Informationen, wie etwa verstorbene Ehepartner, in die Gespräche eingebunden, um den Eindruck einer echten polizeilichen Kontaktaufnahme zu verstärken. In mehreren bekannt gewordenen Fällen reagierten die Angerufenen umsichtig und beendeten die Gespräche. So äußerte eine 88-jährige Frau aus Hooksiel Zweifel an der Echtheit des Anrufers und legte auf. Eine 57-jährige Frau aus Tettens wies den Anrufer darauf hin, dass es keinen entsprechenden Polizeibeamten gebe, und beendete ebenfalls das Telefonat. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut ausdrücklich darauf hin, dass echte Polizeibeamte am Telefon niemals nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen. Präventionshinweise der Polizei: - Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, insbesondere wenn Druck aufgebaut wird. - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögenswerten preis. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und legen Sie auf. - Kontaktieren Sie im Zweifel selbstständig Ihre örtliche Polizeidienststelle unter der Ihnen bekannten Rufnummer. - Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über entsprechende Anrufe. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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