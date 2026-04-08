PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falsche Polizeibeamte - zahlreiche Betrugsversuche im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 07.04.2026 bis 08.04.2026 kam es im Bereich Wangerland zu zahlreichen betrügerischen Anrufen bei überwiegend älteren Mitmenschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich bislang unbekannte Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Festnahmen im Nahbereich der Wohnanschriften der Angerufenen. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter, Informationen zu Wertgegenständen in den Wohnungen oder Häusern zu erlangen. Teilweise wurden gezielt persönliche Informationen, wie etwa verstorbene Ehepartner, in die Gespräche eingebunden, um den Eindruck einer echten polizeilichen Kontaktaufnahme zu verstärken. In mehreren bekannt gewordenen Fällen reagierten die Angerufenen umsichtig und beendeten die Gespräche. So äußerte eine 88-jährige Frau aus Hooksiel Zweifel an der Echtheit des Anrufers und legte auf. Eine 57-jährige Frau aus Tettens wies den Anrufer darauf hin, dass es keinen entsprechenden Polizeibeamten gebe, und beendete ebenfalls das Telefonat. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut ausdrücklich darauf hin, dass echte Polizeibeamte am Telefon niemals nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen. Präventionshinweise der Polizei: - Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, insbesondere wenn Druck aufgebaut wird. - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögenswerten preis. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und legen Sie auf. - Kontaktieren Sie im Zweifel selbstständig Ihre örtliche Polizeidienststelle unter der Ihnen bekannten Rufnummer. - Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über entsprechende Anrufe. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:42

    POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

    Schortens (ots) - Am 07.04.2026, 18:00 Uhr, bis 08.04.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Willy-Brand-Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen bislang unbekannten Täter die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines silbernen Ford Focus mittels eines werkzeugähnlichen Gegenstandes eingeschlagen. Das Fahrzeug befand sich auf einer frei zugänglichen Auffahrt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:47

    POL-WHV: Brand eines Wohnmobils

    Varel (ots) - Am 07.04.2026, gegen 04:15 Uhr, wurde der Polizei in Varel der Brand eines Wohnmobils in der Gewerbestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das dort zur Reparatur abgestellte Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeikommissariat Varel geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923115 in Verbindung ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:10

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung vor Polizeidienstgebäude

    Wilhelmshaven (ots) - Am 07.04.2026, gegen 13:28 Uhr, kam es in der Mozartstraße in Wilhelmshaven vor einem Polizeidienstgebäude zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei ehemalige Eheleute in einen Streit, der in wechselseitige körperliche Handlungen mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Beschuldigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren