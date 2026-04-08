Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung vor Polizeidienstgebäude

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.04.2026, gegen 13:28 Uhr, kam es in der Mozartstraße in Wilhelmshaven vor einem Polizeidienstgebäude zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei ehemalige Eheleute in einen Streit, der in wechselseitige körperliche Handlungen mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Beschuldigte die Geschädigte am linken Handgelenk. Zudem soll er ihr Mobiltelefon an sich genommen haben. Nach dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten wurde das Mobiltelefon durch den Beschuldigten wieder ausgehändigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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