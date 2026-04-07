Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Raub im Kurpark - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.04.2026 gegen 19:45 Uhr kam es im Kurpark in Wilhelmshaven, im Bereich zwischen dem Wasserturm und der Musikmuschel, zu einem versuchten Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei bislang unbekannte Täter auf Fahrrädern von hinten einem ebenfalls fahrradfahrenden Opfer. Die Täter stießen das Opfer vom Fahrrad und versuchten anschließend, die festgeschnürte Handtasche zu entreißen. Dies misslang, woraufhin die Täter mit ihren Fahrrädern in Richtung Wasserturm und Parkmittelweg flüchteten.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln, die als heranwachsend (über 18 Jahre) beschrieben werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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