Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 31.03.26, 20.00 Uhr bis 01.04.26, 12.00 Uhr, kam es im Ölhafendamm, Höhe Haus Nr. 6D, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Daimler-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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