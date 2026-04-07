Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 01.04.26, 21.00 Uhr bis 02.04.26, 13.23 Uhr, kam es in der Beethovenstraße, Höhe Haus Nr. 15, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Front linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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