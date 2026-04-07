POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots) - Diebstahl von Starkstromkabeln Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 02.04.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter von einer Baustelle am Hillernsen Hamm im Bereich der dortigen GPS eine große Menge an sog. Starkstromkabeln auf Rundtrommeln. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag taxiert. Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei ...

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