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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 03.04. bis 05.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand einer Grünfläche
Am 03.04.2026, gg. 18:32 Uhr, wurde der hiesigen Polizeidienststelle 
mitgeteilt, dass es im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße Am 
Wiesenhof zum Brand eines Busches gekommen sei. Der vermeintliche 
Täter habe sich nach der Entzündung des Buschwerkes vom Brandort 
entfernt. Im Zuge der folgenden Sachverhaltsaufnahme konnten dann die
Angaben der Zeugen bestätigt werden. Der Täter wurde im Rahmen der 
sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich angetroffen. 
Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.


Verkehrsunfall im Bereich eines Mülltonnenstellplatzes
Am 04.04.2026, gg. 12:55 Uhr, beabsichtigte eine 88-jährige 
Fahrzeugführerin, mit ihrem Pkw in eine freie Parklücke am 
Straßenrand der Raabestraße (OT Neuengroden) einzufahren. Als die 
Fahrzeugführerin dann einen Korrekturzug im Rahmen des 
Einparkmanövers durchführte, fuhr sie aus für sie bisher nicht 
erklärbaren Gründen mit dem Pkw über den Gehweg und kam in einem 
Mülltonnenstellplatz mit ihrem Fahrzeug zum Stehen. Sowohl am 
Fahrzeug als auch an den Sammelbehältern und der Umzäunung des 
Stellplatzes entstand ein nicht nur unerheblicher Sachschaden.


Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisster Frau
Am 03.04.2026, um 21:29 Uhr, wurde durch die Verwandten einer 
86-jährigen Frau mitgeteilt, dass diese nicht wie gewohnt gg. 19:00 
Uhr vom Pflegedienst an ihrer Wohnanschrift in Fedderwarden 
angetroffen worden sei. Die an Demenz erkrankte Dame habe sich 
offensichtlich mit ihrem E-Bike von ihrer Wohnanschrift in unbekannte
Richtung entfernt. Durch die Polizei wurden, unterstützt durch zwei 
Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen und Jever, umgehend 
umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die im Laufe der Nacht 
ergebnislos abgebrochen wurden. Nach Wiederaufnahme der Suchmaßnahmen
am Morgen des 04.04.2026, dieses Mal unterstützt durch einen 
Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen, konnte die
Frau im Bereich der Margaretenstraße (OT Heppens) durch Zufall durch 
den für sie tätigen Pflegedienst angetroffen und an ihrer 
Wohnanschrift an die Verwandten übergeben werden.


Brand eines Pkw
Am 05.04.2026, um 00:44 Uhr, wurde der Kooperativen Großleitstelle 
Oldenburg mitgeteilt, dass im Bereich der Güterstraße (OT Ebkeriege) 
ein Pkw brennen würde. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung
am Brandort konnte diese einen bereits in Vollbrand stehenden Pkw 
feststellen. Durch die zeitgleich eintreffende Berufsfeuerwehr 
Wilhelmshaven wurden umgehend die Löscharbeiten aufgenommen. Das 
Fahrzeug wurde durch das Brandgeschehen komplett zerstört und die 
Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. 


Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender 
Mittel.
Am 04.04.2026, gg. 00:05 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle bei 
einem 28-jährigen Führer eines Pkw im Bereich der Margaretenstraße 
(OT Heppens) durch. Im Zuge dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass
der verantwortliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis ist, so dass diesem die Weiterfahrt untersagt und ein 
entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Ebenfalls am 04.04.2026, gg. 02:27 Uhr, stellte eine andere 
Funkstreifenwagenbesatzung der oben genannten Dienststelle einen 
16-jährigen Führer eines sog. E-Scooters in der Lilienburgstraße (OT 
Heppens) fest. Bei diesem E-Scooter ist durch bauliche Veränderungen 
die Höchstgeschwindigkeit verändert worden, so dass zum Führen dieses
Fahrzeuges eine Fahrerlaubnis benötigt wurde. Diese konnte der 
Fahrzeugführer allerdings nicht vorweisen. Auch in diesem Fall wurde 
die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 04.04.2026, gg. 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 
30-jährigen Führer eines Pkw in der Bahnhofstraße (OT Innenstadt). Im
Zuge der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 
Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weil ihm
diese durch ein Gericht entzogen worden war. Diesem Fahrzeugführer 
wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein gegen ihn 
gerichtetes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kurz zuvor, gg. 23:20 Uhr, wurde ebenfalls in der Bahnhofstraße (OT 
Innenstadt) ein 28-jähriger Führer eines Pkw kontrolliert. Hierbei 
konnte festgestellt werden, dass auch dieser Fahrzeugführer nicht 
mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus bestand der 
Verdacht, dass das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel 
geführt worden ist. Bei dem Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer 
Blutprobe durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren 
eingeleitet.

Auch am 04.04.2026, gg. 18:20 Uhr, führte eine 
Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle einer 44-jährigen Führerin 
eines Pkw im Bereich der Otto-Meentz-Straße (OT Bant) durch. Hierbei 
wurde bei der Fahrzeugführerin im Zuge eines in der Dienststelle 
durchgeführten Drogentestes der Einfluss berauschender Mittel 
festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt und das
Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zu einem weiteren Fall des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem 
Einfluss berauschender Mittel kam es ebenfalls am 04.04.2026, gg. 
18:55 Uhr. Hierbei wurde ein 25-jähriger Führer eines Pkw im Bereich 
der Bremer Straße (OT Bant) kontrolliert und festgestellt, dass 
dieser unter dem Einfluss entsprechender Substanzen gestanden hat. 
Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet.


Führen eines Pkw ohne den erforderlichen Versicherungsschutz
Am 04.04.2026, um 23:15 Uhr, wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer durch 
eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland im Bereich des Mühlenweges (OT Heppens) 
kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass das 
geführte Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz 
verfügte. Das Fahrzeug wurde vor Ort von den Beamten stillgelegt und 
ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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