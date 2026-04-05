Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 03.04. bis 05.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand einer Grünfläche Am 03.04.2026, gg. 18:32 Uhr, wurde der hiesigen Polizeidienststelle mitgeteilt, dass es im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße Am Wiesenhof zum Brand eines Busches gekommen sei. Der vermeintliche Täter habe sich nach der Entzündung des Buschwerkes vom Brandort entfernt. Im Zuge der folgenden Sachverhaltsaufnahme konnten dann die Angaben der Zeugen bestätigt werden. Der Täter wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich angetroffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfall im Bereich eines Mülltonnenstellplatzes Am 04.04.2026, gg. 12:55 Uhr, beabsichtigte eine 88-jährige Fahrzeugführerin, mit ihrem Pkw in eine freie Parklücke am Straßenrand der Raabestraße (OT Neuengroden) einzufahren. Als die Fahrzeugführerin dann einen Korrekturzug im Rahmen des Einparkmanövers durchführte, fuhr sie aus für sie bisher nicht erklärbaren Gründen mit dem Pkw über den Gehweg und kam in einem Mülltonnenstellplatz mit ihrem Fahrzeug zum Stehen. Sowohl am Fahrzeug als auch an den Sammelbehältern und der Umzäunung des Stellplatzes entstand ein nicht nur unerheblicher Sachschaden. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisster Frau Am 03.04.2026, um 21:29 Uhr, wurde durch die Verwandten einer 86-jährigen Frau mitgeteilt, dass diese nicht wie gewohnt gg. 19:00 Uhr vom Pflegedienst an ihrer Wohnanschrift in Fedderwarden angetroffen worden sei. Die an Demenz erkrankte Dame habe sich offensichtlich mit ihrem E-Bike von ihrer Wohnanschrift in unbekannte Richtung entfernt. Durch die Polizei wurden, unterstützt durch zwei Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen und Jever, umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die im Laufe der Nacht ergebnislos abgebrochen wurden. Nach Wiederaufnahme der Suchmaßnahmen am Morgen des 04.04.2026, dieses Mal unterstützt durch einen Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen, konnte die Frau im Bereich der Margaretenstraße (OT Heppens) durch Zufall durch den für sie tätigen Pflegedienst angetroffen und an ihrer Wohnanschrift an die Verwandten übergeben werden. Brand eines Pkw Am 05.04.2026, um 00:44 Uhr, wurde der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg mitgeteilt, dass im Bereich der Güterstraße (OT Ebkeriege) ein Pkw brennen würde. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung am Brandort konnte diese einen bereits in Vollbrand stehenden Pkw feststellen. Durch die zeitgleich eintreffende Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven wurden umgehend die Löscharbeiten aufgenommen. Das Fahrzeug wurde durch das Brandgeschehen komplett zerstört und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel. Am 04.04.2026, gg. 00:05 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle bei einem 28-jährigen Führer eines Pkw im Bereich der Margaretenstraße (OT Heppens) durch. Im Zuge dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, so dass diesem die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Ebenfalls am 04.04.2026, gg. 02:27 Uhr, stellte eine andere Funkstreifenwagenbesatzung der oben genannten Dienststelle einen 16-jährigen Führer eines sog. E-Scooters in der Lilienburgstraße (OT Heppens) fest. Bei diesem E-Scooter ist durch bauliche Veränderungen die Höchstgeschwindigkeit verändert worden, so dass zum Führen dieses Fahrzeuges eine Fahrerlaubnis benötigt wurde. Diese konnte der Fahrzeugführer allerdings nicht vorweisen. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 04.04.2026, gg. 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 30-jährigen Führer eines Pkw in der Bahnhofstraße (OT Innenstadt). Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weil ihm diese durch ein Gericht entzogen worden war. Diesem Fahrzeugführer wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein gegen ihn gerichtetes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Kurz zuvor, gg. 23:20 Uhr, wurde ebenfalls in der Bahnhofstraße (OT Innenstadt) ein 28-jähriger Führer eines Pkw kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass auch dieser Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt worden ist. Bei dem Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch am 04.04.2026, gg. 18:20 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrolle einer 44-jährigen Führerin eines Pkw im Bereich der Otto-Meentz-Straße (OT Bant) durch. Hierbei wurde bei der Fahrzeugführerin im Zuge eines in der Dienststelle durchgeführten Drogentestes der Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt und das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu einem weiteren Fall des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel kam es ebenfalls am 04.04.2026, gg. 18:55 Uhr. Hierbei wurde ein 25-jähriger Führer eines Pkw im Bereich der Bremer Straße (OT Bant) kontrolliert und festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss entsprechender Substanzen gestanden hat. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Führen eines Pkw ohne den erforderlichen Versicherungsschutz Am 04.04.2026, um 23:15 Uhr, wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Bereich des Mühlenweges (OT Heppens) kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass das geführte Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Das Fahrzeug wurde vor Ort von den Beamten stillgelegt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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