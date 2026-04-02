Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstagabend, 31.03.26, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 19:10 Uhr kollidierte ein E-Scooter-Fahrer im Bereich der Hausnummer 61 beim Überholen mit einem schwarzfarbenen Pkw Hyundai und beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 942-0 zu melden.
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