POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Varel (ots) - Am Dienstag, 31.03.26, gegen 06:00 Uhr, bremste an der Ampelkreuzung in Seghorn eine 22-Jährige aus Zetel ihren Pkw Chrysler verkehrsbedingt ab. Eine nachfolgende 57-Jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw auf. Beide Beteiligte wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße ...

mehr