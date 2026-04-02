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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Jever (ots)

Am Mittwoch, 01.04.26, gegen 18:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 27-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Wittmunder Straße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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