Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Jever (ots)
Am Mittwoch, 01.04.26, gegen 18:50 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 27-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Wittmunder Straße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.
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