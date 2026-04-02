Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wiefels
Jever (ots)
Am Mittwoch, 01.04.26, gegen 11:30 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 33-jährigen Führer eines Pkw-Anhänger-Gespanns im Bereich der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Es wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell