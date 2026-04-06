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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Osterwochenende

Jever (ots)

Diebstahl von Starkstromkabeln

Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 02.04.2026 entwendeten bisher 
unbekannte Täter von einer Baustelle am Hillernsen Hamm im Bereich 
der dortigen GPS eine große Menge an sog. Starkstromkabeln auf 
Rundtrommeln. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren 
fünfstelligen Betrag taxiert.
Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 
04461/7449-0 an die Polizei Jever.


Verkehrsunfallflucht

Am 03.04.2026 gegen 11:11 Uhr stießen im Wangerland in der Garmser 
Straße zwei PKW Im Begegnungsverkehr gegeneinander. Der 
unfallverursachende schwarze BMW mit FRI-Kennung entfernte sich 
danach unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als 
Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 
04461/7449-0 an die Polizei Jever.


Im Zeitraum vom 02.04.2026 18:00 Uhr bis 03.04.2026 15:30 Uhr 
beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer im Wangerland 
in der Straße Am Wangermeer einen dortigen Zaun und verursachte 
Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, 
ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 
04461/7449-0 an die Polizei Jever.


Im Zeitraum vom 02.04.2026 08:30 Uhr bis 04.04.2026 09:35 Uhr wurde 
auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Jadestraße in 
Schortens ein grauer Opel Grandland mit FRI-Kennung beschädigt. 
Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen 
Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 
04461/7449-0 an die Polizei Jever.


Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.04.2026 gegen 20:32 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte in 
der Jeverschen Straße im Wangerland ein PKW-Anhänger-Gespann einer 
Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass die 41jährige 
Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die
Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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