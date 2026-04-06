Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Osterwochenende

Jever (ots)

Diebstahl von Starkstromkabeln Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis 02.04.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter von einer Baustelle am Hillernsen Hamm im Bereich der dortigen GPS eine große Menge an sog. Starkstromkabeln auf Rundtrommeln. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag taxiert. Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei Jever. Verkehrsunfallflucht Am 03.04.2026 gegen 11:11 Uhr stießen im Wangerland in der Garmser Straße zwei PKW Im Begegnungsverkehr gegeneinander. Der unfallverursachende schwarze BMW mit FRI-Kennung entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei Jever. Im Zeitraum vom 02.04.2026 18:00 Uhr bis 03.04.2026 15:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer im Wangerland in der Straße Am Wangermeer einen dortigen Zaun und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei Jever. Im Zeitraum vom 02.04.2026 08:30 Uhr bis 04.04.2026 09:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Jadestraße in Schortens ein grauer Opel Grandland mit FRI-Kennung beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei Jever. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 04.04.2026 gegen 20:32 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte in der Jeverschen Straße im Wangerland ein PKW-Anhänger-Gespann einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass die 41jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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