Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Osterwochenende

Varel (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw Varel - In der Nacht von Mittwoch, 01.04.2026, auf Donnerstag, 02.04.2026, wurde eine hintere Fallscheibe eine Pkw Mazda, welcher auf dem Parkplatz in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel abgestellt war, eingeschlagen. Der Tatort befindet sich unweit eines hiesigen Schnellrestaurants. Diebesgut wurde letztendlich nicht erlangt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Schwerer Diebstahl von E-Scootern Varel - Am Freitagabend, 03.04.2026, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurden zwei E-Scooter, welche mittels eines Schlosses aneinander und an ein Fallrohr angeschlossen waren, entwendet. Der Tatort befindet sich in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel bei einem hiesigen Schnellrestaurant. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw Zetel - In der Zeit von Freitag, 03.04.2026, ca. 18:00 Uhr, bis Sonnabend, 04.04.2026, ca. 12:45 Uhr, wurden im Bereich Zetel, Weberstraße sowie Am Hankenhof, zwei Pkw durch unbekannte Personen angegangen. Die mutmaßlich unverschlossenen Pkw wurden durchwühlt, außerdem wurde diverses Interieur beschädigt bzw. entwendet. Weiteres Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230, oder mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, den Pkw auch auf dem eigenen Grundstück nicht unverschlossen abzustellen und Wertgegenstände nicht sichtbar zu verwahren bzw. diese aus dem Pkw herauszunehmen, um die Gefahr von Diebstählen zu minimieren. Schwerer Diebstahl aus Schuppen Zetel - Am Sonnabend, mutmaßlich gegen 02:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Zetel, An der Hasenweide, einzudringen. Dieses misslang, allerdings wurden anschließend mehrere auf dem Grundstück befindliche Schuppen gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallgeschehen Varel - Am Sonnabend, 04.04.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Edo-Wiemken-Straße in Dangast zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 65jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Schüttorf hielt an einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage ordnungsgemäß an. Dieses übersah der 21jährige Pkw-Fahrer, welcher die Edo-Wiemken-Straße dahinter befuhr, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Der 65jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt, ein Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig. Varel - Ebenfalls am Sonnabend, 04.04.2026, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Büppel ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer. Der 90jährige befuhr den Flachsweg und wollte nach Zeugenangaben einen Pkw vorbeifahren lassen. Bereits als der Pkw den Pedelec-Fahrer passiert hatte, kam dieser offensichtlich aufgrund des unebenen Untergrundes zu Fall und zog sich hierbei schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Der 90jährige wurde umgehend einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung Varel - Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine auffällige Fahrweise eines Pkw festgestellt. Der Zeuge verfolgte den Pkw von der Bürgermeister-Osterloh-Straße kommend bis zu einer Tankstelle in der Oldenburger Straße in Varel. Dort sprach er die Fahrerin des Pkw an und stellte Alkoholgeruch fest. Die eintreffenden Beamten der Polizei Varel führten mit der 67jährigen Varelerin einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Im Rahmen der Verfolgung musste laut des Zeugen mindestens ein Pkw auf der Bürgermeister-Osterloh-Straße bis auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 67jährigen zu verhindern. Daten des Pkw-Fahrers sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei Varel bittet daher weitere Zeugen und vor allem gefährdete Personen, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 bei der Polizei in Varel zu melden. Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung Varel - Am Sonntagabend unterzog eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei in der Bockhorner Straße ein Fahrzeug und dessen Fahrzeug-Führer einer Kontrolle. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-jährige Fahrer aus Zetel das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben könnte, obwohl er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnete und entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt. Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass gegen einen 31-jährigen männlichen Fahrzeug-Insassen ein Haftbefehl vorlag, welcher im Folgenden vollstreckt werden konnte. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Varel - Am Sonntagmittag beschädigte ein 55-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Pkw Opel Corsa einen auf einem Parkplatz an der Straße Am Hafen parkenden Pkw VW Passat aus dem Zulassungsbezirk Wuppertal. Die unfallverursachende Person entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt werden. Der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

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