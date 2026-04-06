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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Osterwochenende

Varel (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw
Varel -
In der Nacht von Mittwoch, 01.04.2026, auf Donnerstag, 02.04.2026, 
wurde eine hintere Fallscheibe eine Pkw Mazda, welcher auf dem 
Parkplatz in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel abgestellt war, 
eingeschlagen. Der Tatort befindet sich unweit eines hiesigen 
Schnellrestaurants. Diebesgut wurde letztendlich nicht erlangt.
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige 
Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in 
Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl von E-Scootern
Varel -
Am Freitagabend, 03.04.2026, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00
Uhr, wurden zwei E-Scooter, welche mittels eines Schlosses aneinander
und an ein Fallrohr angeschlossen waren, entwendet. Der Tatort 
befindet sich in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel bei einem 
hiesigen Schnellrestaurant.
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige 
Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in 
Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw
Zetel -
In der Zeit von Freitag, 03.04.2026, ca. 18:00 Uhr, bis Sonnabend, 
04.04.2026, ca. 12:45 Uhr, wurden im Bereich Zetel, Weberstraße sowie
Am Hankenhof, zwei Pkw durch unbekannte Personen angegangen. Die 
mutmaßlich unverschlossenen Pkw wurden durchwühlt, außerdem wurde 
diverses Interieur beschädigt bzw. entwendet. Weiteres Diebesgut 
wurde offensichtlich nicht erlangt.
Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden 
gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 
04451-9230, oder mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 
04453-989590 in Verbindung zu setzen.
Die Polizei weist darauf hin, den Pkw auch auf dem eigenen Grundstück
nicht unverschlossen abzustellen und Wertgegenstände nicht sichtbar 
zu verwahren bzw. diese aus dem Pkw herauszunehmen, um die Gefahr von
Diebstählen zu minimieren.

Schwerer Diebstahl aus Schuppen
Zetel -
Am Sonnabend, mutmaßlich gegen 02:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter
in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Zetel, An der 
Hasenweide, einzudringen. Dieses misslang, allerdings wurden 
anschließend mehrere auf dem Grundstück befindliche Schuppen 
gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug entwendet.
Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht 
haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei 
in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen 
Varel -
Am Sonnabend, 04.04.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der 
Edo-Wiemken-Straße in Dangast zu einem Verkehrsunfall mit einer 
leicht verletzten Person. Ein 65jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich 
Schüttorf hielt an einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage 
ordnungsgemäß an. Dieses übersah der 21jährige Pkw-Fahrer, welcher 
die Edo-Wiemken-Straße dahinter befuhr, sodass es zu einem 
Auffahrunfall kam. Der 65jährige wurden durch den Unfall leicht 
verletzt, ein Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig.

Varel -
Ebenfalls am Sonnabend, 04.04.2026, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich 
im Ortsteil Büppel ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 
Pedelec-Fahrer. Der 90jährige befuhr den Flachsweg und wollte nach 
Zeugenangaben einen Pkw vorbeifahren lassen. Bereits als der Pkw den 
Pedelec-Fahrer passiert hatte, kam dieser offensichtlich aufgrund des
unebenen Untergrundes zu Fall und zog sich hierbei schwere Kopf- und 
Gesichtsverletzungen zu. Der 90jährige wurde umgehend einem 
Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt.

Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung
Varel -
Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen 
eine auffällige Fahrweise eines Pkw festgestellt. Der Zeuge verfolgte
den Pkw von der Bürgermeister-Osterloh-Straße kommend bis zu einer 
Tankstelle in der Oldenburger Straße in Varel. Dort sprach er die 
Fahrerin des Pkw an und stellte Alkoholgeruch fest. Die eintreffenden
Beamten der Polizei Varel führten mit der 67jährigen Varelerin einen 
Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,8 Promille 
ergab. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobenentnahme 
angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.
Im Rahmen der Verfolgung musste laut des Zeugen mindestens ein Pkw 
auf der Bürgermeister-Osterloh-Straße bis auf den Gehweg ausweichen, 
um einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 67jährigen zu verhindern. Daten
des Pkw-Fahrers sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei Varel bittet 
daher weitere Zeugen und vor allem gefährdete Personen, sich unter 
der Telefonnummer 04451-9230 bei der Polizei in Varel zu melden.




Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung
Varel -
Am Sonntagabend unterzog eine Streifenwagenbesatzung der Vareler 
Polizei in der Bockhorner Straße ein Fahrzeug und dessen 
Fahrzeug-Führer einer Kontrolle. Dabei erhärtete sich der Verdacht, 
dass der 29-jährige Fahrer aus Zetel das Fahrzeug im öffentlichen 
Verkehrsraum geführt haben könnte, obwohl er unter 
Betäubungsmitteleinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnete und 
entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel aus
gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt. Im Zuge der Kontrolle 
wurde außerdem festgestellt, dass gegen einen 31-jährigen männlichen 
Fahrzeug-Insassen ein Haftbefehl vorlag, welcher im Folgenden 
vollstreckt werden konnte.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Varel -
Am Sonntagmittag beschädigte ein 55-jähriger Mann aus Oldenburg mit 
einem Pkw Opel Corsa einen auf einem Parkplatz an der Straße Am Hafen
parkenden Pkw VW Passat aus dem Zulassungsbezirk Wuppertal. Die 
unfallverursachende Person entfernte sich zunächst vom Unfallort, 
konnte jedoch ermittelt werden. Der Unfallverursacher muss sich nun 
in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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