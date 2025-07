Polizeipräsidium Ulm

(GP) Mühlhausen/A8 - Ersatzrad auf der A8 sorgt für Unfall

Am Donnerstag verlor ein Laster auf der A8 bei Mühlhausen ein Reserverad. Das löste sich von der Ladefläche un prallte in ein Auto.

Gegen 17.15 Uhr war ein bulgarischer Sattelzugfahrer auf der A8 in Richtung Ulm unterwegs. Der fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Tunnelportal des Lämmerbuckeltunnels löste sich ein Ersatzrad. Das befand sich auf der Ladefläche des Gespanns und fiel auf die Fahrbahn. Ein unmittelbar nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem rollenden Reifen zusammen. Der 41-Jährige im Pkw konnte den Lkw-Fahrer am Parkplatz Heidetal zum Anhalten bewegen. Noch vor ein Treffen der Polizei konnte der 44-Jährige Lkw-Fahrer sein Ersatzrad wieder einsammeln. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der 41-Jährige konnte nach Unfallaufnahme weiterfahren. Der aus Bulgarien stammende Lasterfahrer musste sofort ein Bußgeld von rund 110 Euro bezahlen.

