Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.04.26, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße Höhe Haus Nr. 94, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

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