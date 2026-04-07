Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub im Bereich Schaarreihe - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.04.2026 gegen 17:10 Uhr kam es im Bereich Schaarreihe in Wilhelmshaven, im tunnelartigen Durchgang eines Friedhofs, zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Opfer zuvor Bargeld an einem Geldautomaten in der Schaarreihe abgehoben und wurde dabei bereits von zwei Jugendlichen beobachtet. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer im Bereich des Durchgangs von den beiden Tätern angegangen. Diese schubsten den Mann, drückten ihn gegen eine Wand und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entwendeten sie Bargeld, die Geldbörse sowie ein Mobiltelefon. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung der Straße "Am Heilig Land" in Richtung einer Schule. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 15-16 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schwarz gekleidet, schwarze Haare - einer korpulent, mit schwarzen Schuhen - einer schlank, mit weißen Schuhen - hochdeutsche Aussprache

Zudem soll eine bislang unbekannte ältere Dame den Vorfall beobachtet haben. Sie wird wie folgt beschrieben: - kurze weiße Haare - blaue Jacke - pinker Schal - weiße Hose - schwarze Schuhe

Diese Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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