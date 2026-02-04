PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (LK ABG) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen (0003042/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 05.01.2026 um 15:55 Uhr befanden sich zwei Personen auf der Brücke, welche von Altenburg über die B7/B93 zum Gewerbegebiet Windischleuba führt. Durch die Personen wurden Schneebälle auf Fahrzeuge geworfen, die in Fahrtrichtung Borna fuhren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Altenburg unter Telefon 03447 471-0 zu melden. Insbesondere werden Fahrzeugführer gesucht, deren Fahrzeuge von den Schneebällen getroffen wurden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren