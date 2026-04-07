Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Hohenkirchen

Hohenkirchen (ots)

Über das Osterwochenende ist es in Hohenkirchen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter verschiedene Gebäude und Einrichtungen mit silbernem Sprühlack. Betroffen sind unter anderem das Rathaus, ein Kindergarten, ein Nebengebäude der Grundschule, das ehemalige Samurai-Center, eine Bushaltestelle im Bereich der Oberschule sowie eine ehemalige Spielhalle.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizeistation Wangerland bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04463-808910 oder beim Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 zu melden.

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