Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Hohenkirchen
Hohenkirchen (ots)
Über das Osterwochenende ist es in Hohenkirchen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter verschiedene Gebäude und Einrichtungen mit silbernem Sprühlack. Betroffen sind unter anderem das Rathaus, ein Kindergarten, ein Nebengebäude der Grundschule, das ehemalige Samurai-Center, eine Bushaltestelle im Bereich der Oberschule sowie eine ehemalige Spielhalle.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Die Polizeistation Wangerland bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04463-808910 oder beim Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell