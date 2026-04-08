Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung im Treppenhaus
Wilhelmshaven (ots)
Am 07.04.2026, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte bzw. klopfte eine 20-jährige an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Hintergrund sollen zuvor wahrgenommene ruhestörende Streitigkeiten zwischen dem Beschuldigten und dessen Freundin gewesen sein. Als der Beschuldigte die Tür öffnete, sprühte er dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt hierbei Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
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