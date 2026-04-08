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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung im Treppenhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.04.2026, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte bzw. klopfte eine 20-jährige an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Hintergrund sollen zuvor wahrgenommene ruhestörende Streitigkeiten zwischen dem Beschuldigten und dessen Freundin gewesen sein. Als der Beschuldigte die Tür öffnete, sprühte er dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt hierbei Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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