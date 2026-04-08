POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung im Treppenhaus

Wilhelmshaven (ots) - Am 02.04.2026 gegen 17:10 Uhr kam es im Bereich Schaarreihe in Wilhelmshaven, im tunnelartigen Durchgang eines Friedhofs, zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Opfer zuvor Bargeld an einem Geldautomaten in der Schaarreihe abgehoben und wurde dabei bereits von zwei Jugendlichen beobachtet. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer im Bereich des Durchgangs von den beiden Tätern ...

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