Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Schortens (ots)

Am 07.04.2026, 18:00 Uhr, bis 08.04.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Willy-Brand-Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen bislang unbekannten Täter die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines silbernen Ford Focus mittels eines werkzeugähnlichen Gegenstandes eingeschlagen. Das Fahrzeug befand sich auf einer frei zugänglichen Auffahrt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Parkanlage mit Skaterplatz, die als Treffpunkt genutzt wird. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 9849330 in Verbindung zu setzen.

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