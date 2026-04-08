Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand eines Wohnmobils
Varel (ots)
Am 07.04.2026, gegen 04:15 Uhr, wurde der Polizei in Varel der Brand eines Wohnmobils in der Gewerbestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das dort zur Reparatur abgestellte Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeikommissariat Varel geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923115 in Verbindung zu setzen.
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