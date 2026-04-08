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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Wohnmobils

Varel (ots)

Am 07.04.2026, gegen 04:15 Uhr, wurde der Polizei in Varel der Brand eines Wohnmobils in der Gewerbestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das dort zur Reparatur abgestellte Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeikommissariat Varel geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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